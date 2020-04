I ‘O bella ciao’ : otto storie sulla Resistenza vissuta da Nord a Sud

Arriva per il Battello a Vapore -Piemme i ‘O bella ciao! , Racconti di ragazzi e ragazze della Resistenza’ di Lucia Vaccarino e Stefano Garzaro, con introduzione di Davide Morosinotto e prefazione del vicepresidente dell’ANPI, Gianfranco Pagliarulo, aggiunge l’Ansa.

Sono otto storie vere, da Nord a Sud Italia, destinate ai ragazzi dai 10 anni, la cui uscita è slittata dal 25 aprile al 12 maggio per la pandemia. Uno dei racconti è liberamente ispirato alle figure di Giovanna Quadreri, nomi di battaglia Libertà o Giorgio, e Imelde Campani, Noris e all ”Operazione Tombola’, nome in codice che venne dato all’assalto al comando tedesco della Linea Gotica occidentale, portato a termine la notte del 27 marzo 1945 dai paracadutisti inglesi del SAS insieme ai partigiani italiani della squadra speciale Gufo Nero, e a una squadra di partigiani russi. Le staffette ebbero un ruolo fondamentale nella preparazione dell’operazione.