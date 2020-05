Esce l’inedito ‘Le inseparabili’ di Simone de Beauvoir

Il romanzo inedito ‘Les Inséparable’ di Simone de Beauvoir uscirà nell’autunno 2020 in Italia per Ponte alle Grazie, a 34 anni dalla morte dell’autrice, fa sapere l’Ansa.

Lo annuncia la casa editrice che lo pubblicherà con il titolo ‘Le inseparabili’, in anteprima mondiale, in coincidenza con il lancio francese. Nel romanzo la de Beauvoir ricorda il rapporto con la sua migliore amica, Élisabeth Lacoin, chiamata Zaza, scomparsa tragicamente a 21 anni.

Il manoscritto del 1954 era stato messo da parte dall’autrice de ‘Il secondo sesso’ dopo averlo fatto leggere a Jean Paul Sartre che le aveva sconsigliato di pubblicarlo.