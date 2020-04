Coronavirus: “Libro sospeso”, acquisto volumi per bimbi

Un “Libro Sospeso” da donare a bambini e ragazzi che, diversamente, non avrebbero la possibilità di acquistarlo, fa sapere l’Ansa. E’ l’iniziativa presa dal Comune di Lamezia Terme “in questo periodo difficile sotto il profilo sociale ed economico” e tenuto conto del fatto che “l’ultimo DPCM ha consentito con le precauzioni necessarie la riapertura di alcune attività ed in particolare delle librerie”. Il meccanismo è semplice e fa appello alla solidarietà di tutti.

Chiunque lo desideri può acquistare un libro nelle librerie della città e lasciarlo in sospeso donandolo a chi ne ha bisogno. In più, chiunque abbia a disposizione libri in buone condizioni può lasciarli negli appositi contenitori presenti nelle librerie cittadine che hanno aderito all’invito dell’Amministrazione comunale (Tavella e Mondadori). Assessori e consiglieri hanno già annunciato che faranno il primo passo.