Coronavirus: David Guetta, live set per raccogliere fondi

David Guetta ha annunciato un dj set in streaming live, di 2 ore, per sabato 18 Aprile a sostegno della lotta globale contro la pandemia da COVID-19, riporta l’agenzia Ansa. David si esibirà da una location speciale a Miami e raccoglierà fondi per WHO, Feeding South Florida, Feeding America, e la fondazione francese Hôpitaux de Paris.

La performance di Guetta inizierà alla mezzanotte italiana, e potrà essere vista live sui canali social media del produttore francese Facebook, Instagram, YouTube, Twitter Twitch. Alcuni residenti di Miami potranno avere di vedere la performance di Guetta dai loro balconi.

L’obiettivo di David Guetta è ispirare ed unire i fan di tutto il mondo attraverso la musica e agire uniti per far fronte a questa nuova ed imprevista sfida.

“Sono molto entusiasta di condividere quello che è un progetto che cercavo di mettere in piedi già da un po’ – dice il dj -. Il mio cuore va a tutte le persone che stanno soffrendo per questa pandemia e spero che questo evento in live streaming unirà la gente e aiuterà a raccogliere soldi per i più bisognosi”.