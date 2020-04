Bambini e Coronavirus in ebook con Melita Toniolo

Un divertente ebook illustrato, ‘Andrà tutto bene’, spiega ai bambini come difendersi dal Coronavirus, con ospite speciale Melita Toniolo, ex star del Grande Fratello, riporta l’ Ansa.

Nato da un’idea di Pietro Favorito e Fabio Bonini e pubblicato dalla casa editrice barese Les Flâneurs Edizioni, il libro esorta i più piccoli a tenere alta la guardia contro la diffusione del Covid-19.

Protagonisti della storia sono il tigrotto dj Gino Vox e il cagnolino Oronzo, già insieme nel video musicale contro l’abbandono degli animali, Micio Macho, e nel libro illustrato contro la violenza sui nostri amici a quattro zampe, Jack Gnocco Superstar. Al loro fianco una special guest d’eccezione, Melita Toniolo,la modella, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica.

L’ iniziativa a sfondo sociale “vuole ribadire la necessità di mantenere alta l’attenzione contro la diffusione del Coronavirus, soprattutto in questo momento in cui i casi di contagio sono in calo. Mai come ora bisogna tenere duro e continuare a rispettare le restrizioni imposte dal Governo a tutela della salute di tutti” spiega la casa editrice.

Con le loro marachelle, Gino Vox e Oronzo fanno sì sorridere i bambini, ma danno anche lo spunto a Melita per richiamarli all’ordine e quindi ricordare come ci si comporta in questo difficile periodo.