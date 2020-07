ALLIOPI VETTA E FRANCESCA MAIONCHI unite per un evocativo brano crossover in italiano “SE NON RITORNI”

Da venerdì 24 luglio in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme digitali “SE NON RITORNI” (Maqueta Records / Artist First), il nuovo singolo dell’acclamata performer greca KALLIOPI VETTA e la soprano italiana FRANCESCA MAIONCHI, unite per un evocativo brano crossover in italiano.

La canzone è una ballata nostalgica composta da Marian Georgiou e Spiros Metaxas su testo di Francesco Boccia dove i toni vocali caldi e suadenti delle due artiste vengono particolarmente valorizzati. L’inedita collaborazione dimostra che nella musica confini e distanze non possono limitare le emozioni, l’amore e la speranza di poter tornare a sognare.

La copertina del singolo è realizzata dall’artista greca Kelly Kantanoleon.