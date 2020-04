50 star cantano Rino Gaetano per la Croce Rossa

Oltre 50 star della musica italiana insieme sulle note di Rino Gaetano, a sostegno della Croce Rossa Italiana, alla quale Amazon ha donato 500mila euro per dare il via all’iniziativa – cita l’Ansa- è la versione corale di “Ma il cielo è sempre più blu”, che si potrà ascoltare per la prima volta durante l’evento di lancio il 7 maggio alle 18, su www.amazon.it/italianallstars4life. La traccia sarà poi resa disponibile dalla mezzanotte dello stesso giorno ovunque. Tutti i diritti saranno devoluti alla CRI. Lo annunciano la piattaforma e le principali associazioni industriali del settore musicale italiano, AFI, FIMI e PMI.