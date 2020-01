“Musica Ammore e Ccorne” il 25 gennaio al Club 55

Sabato 25 gennaio 2020 alle ore 20:30 nella splendida ed elegante location, in stile della “belle époque”, del Club 55 (via Toledo, 55), va in scena lo spettacolo di Diego Macario: “Musica Ammore e Ccorne”; un viaggio musicale tra le più celebri “macchiette” – un genere quasi scomparso dai maggiori palcoscenici partenopei, ma che rappresenta ancora un importante patrimonio culturale e di tradizione – attraverso aneddoti e doppi sensi, sui sentimenti legati all’amore: il desiderio, la passione, la gelosia e ovviamente le… corna. L’artista interagirà con il pubblico, attraverso interventi comici, facendo riscoprire vizi, virtù e i complessi del “maschio” di coppia rappresentato, allora come oggi, le più belle ed intramontabili opere dell’avanspettacolo di un tempo.

La serata, organizzata dal Club 55, sarà accompagnata da un gustoso aperitivo di “benvenuto” per tutti gli ospiti che parteciperanno, durante l’intervallo tra il primo e secondo tempo.

Note di regia: la classica “macchietta” napoletana, fa parte di un importante patrimonio culturale partenopeo. Sin dai primi del ‘900 ad oggi, attraverso i grandi autori delle più celebri canzoni umoristiche napoletane e straordinari interpreti, questo genere considerato spesso di “nicchia”, ancora riesce a far divertire la stragrande maggioranza di pubblico di tutte le età restando, come ogni grande “classico”, un intramontabile “ever green”. Mai come oggi, è necessario “tutelare” questo patrimonio artistico che deve continuare ad essere tramandato soprattutto alle prossime generazioni. Lo spettacolo è stato concepito per dare, prevalentemente, una valenza “culturale” oltre che di ironia e divertimento al pubblico.

Adattamenti e regia: Diego Macario

Arrangiamenti musicali: Biagio Terracciano

Una produzione: DieMme Teatro Eventi ETS

Evento in collaborazione con Club 55