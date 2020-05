Museo Madre_riapertura 18 maggio e proroga mostra I sei anni di Marcello Rumma, 1965-1970

Il museo Madre sarà pronto a riaprire il 18 maggio in linea con quanto è stato annunciato lo scorso 26 aprile e se non dovessero arrivare indicazioni diverse dalla Regione Campania. Lo farà prendendo tutti i provvedimenti necessari per la tutela della salute dei lavoratori e dei visitatori, nel pieno rispetto delle norme e delle prescrizioni dettate dagli organi competenti.

Fin dalla riapertura sarà possibile visitare la collezione site-specific e la mostra I sei anni di Marcello Rumma, 1965-1970, prorogata fino al 29 giugno 2020.