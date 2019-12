Musei aperti anche a Capodanno, ma con orari ridotti.

Capodanno 2020 all’insegna dell’arte.Alcuni musei di Napoli resteranno aperti con orari speciali pronti ad accogliere e far scoprire i tesori custoditi ai cittadini napoletani,turisti e visitatori che durante il periodo natalizio scelgono Napoli quale meta preferita,battendo il record degli anni scorsi.

Inoltre, i musei aperti rappresentano una scelta valida a chi è ancora indeciso su come trascorrere il Capodanno a Napoli. Insomma, davvero un’ottima notizia per napoletani e non.

A partecipare a questa iniziativa ci saranno i principali musei di Napoli che osserveranno orari e aperture differenti a Napoli per l’ultimo giorno dell’anno e a Capodanno. Attenzione però, il primo giorno del 2020 Capodimonte sarà chiuso mentre il MANN, il Museo Nazionale, sarà aperto.

Museo di Capodimonte – Il museo il 31 dicembre sarà aperto al pubblico dalle 8.30 alle 14.00 e l’ultimo ingresso consentito è alle ore 13.00 mentre è chiuso il 1 gennaio 2020.

Museo Archeologico Nazionale di Napoli – il museo il 31 dicembre sarà aperto al pubblico dalle ore 9 alle 14 e in via straordinaria il 1° gennaio 2020 dalle ore 14-19.30.

Certosa e Museo di San Martino – Il museo martedì 31 dicembre 2019 è aperto dalle 8.30 alle 14.00 con ultimo ingresso ore 13.00 mentre è chiuso mercoledì 1 gennaio 2020.

Castel Sant’Elmo – Il museo martedì 31 dicembre 2019 è aperto dalle 8.30 alle 14.00 con ultimo ingresso ore 13.00 mentre è chiuso mercoledì 1 gennaio 2020. Il Museo Novecento a Napoli è chiuso.

Museo Duca di Martina – Villa Floridiana – Il museo è chiuso martedì 31 dicembre 2019 e mercoledì 1 gennaio 2019 (parco chiuso per pericolo crollo alberi dal 23 dicembre).

Museo Pignatelli – Il museo è chiuso martedì 31 dicembre 2019 e mercoledì 1 gennaio 2019.

Complesso Monumentale dei Girolamini – Il museo è chiuso martedì 31 dicembre 2019 e mercoledì 1 gennaio 2019.

Palazzo Reale – Il museo è aperto martedì 31 dicembre 2019 dalle 9.00 alle 16.30, mentre mercoledì 1 gennaio resterà chiuso.

Parco e Tomba di Virgilio – martedì 31 dicembre chiuso e mercoledì 1 gennaio chiuso.

Museo Madre – il museo resterà chiuso il 31 dicembre 2019 e mercoledì 1 gennaio 2020.

Palazzo Zavaloss – aperto il 31 dicembre 2019 dalle 10:00 alle 15:00 e il 1 gennaio 2020 dalle 10:00 alle 20:00.