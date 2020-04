Uffizi: domani 19 aprile, tour virtuale in lingua spagnola

Un tour virtuale tra le opere degli artisti spagnoli, tra cui Murillo, El Greco, Velasquez e Goya raccontate in lingua spagnola dai dipendenti delle Gallerie degli Uffizi: è quanto propone il complesso museale di Firenze lanciando da domenica 19 aprile, il tour virtuale #uffiziencastellano, aggiorna l’Ansa.

Il tour parte dalla Galleria Palatina di Palazzo Pitti con Alejandra Micheli, assistente delle Gallerie degli Uffizi e madrelingua spagnola, che illustra la Madonna col Bambino realizzata da Bartolomé Esteban Murillo l’anno successivo all’epidemia di peste che nel 1649 uccise a Siviglia oltre 60mila persone. Le visite virtuali in spagnolo (sottotitolate in italiano) proseguiranno poi anche agli Uffizi con le opere del pittore cinquecentesco Alonso Berruguete, ma anche di Francisco de Zurbarán e Jusepe de Ribeira. “In questo mese di chiusura abbiamo continuato a pensare ai nostri visitatori – dice il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt – e cercato di raggiungere tutti gli amanti dell’arte. Proprio per questo stiamo moltiplicando le iniziative sui nostri canali social e sul nostro sito web. Valorizziamo l’arte anche attraverso la lingua che identifica una cultura e un popolo. Abbiamo deciso di iniziare con un omaggio alla Spagna, il Paese europeo che in questo periodo forse più di ogni altro condivide con l’Italia la tragedia del Covid-19”.