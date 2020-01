rte monumentale: “Ballerina” di Cavallini in mostra a Dubai.

Stando alle notizie dell’agenzia Ansa, c’è anche monumentale ‘Ballerina’, di Sauro Cavallini, bronzo alto più di tre metri, in mostra a Dubai alla ‘Difc Sculpture Walk’, allestimento nel distretto finanziario della capitale degli Emirati Arabi, con una selezione di opere di artisti di rilevanza internazionale in esposizione fino a primavera 2020. Il progetto nella metropoli araba nasce dalla collaborazione tra 71StructuralArt di Dubai e la Galleria Frilli di Firenze.

La ‘Ballerina’ che Cavallini realizzò nel 1979 sarà al centro della Gate Avenue di Dubai, per rappresentare, si spiega, l’eccellenza italiana nell’arte scultorea contemporanea. La ‘Difc Sculpture Walk’, dove l’opera di Sauro Cavallini è collocata, introduce un vasto programma di eventi che faranno di Dubai Expo2020 uno dei principali appuntamenti attrattivi mondiali di quest’anno.