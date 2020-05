Mostre e omaggi a Nightingale : donna che inventò le infermiere

I genitori la chiamarono Florence, in omaggio alla città dove venne alla luce, il 12 maggio 1820. Ma quando, durante la guerra di Crimea, i soldati la videro, instancabile, girare giorno e notte tra i feriti, per tutti divenne la “dama della lampada”.

È in onore di Florence Nightingale, figlia della ricca elite borghese britannica, universalmente riconosciuta come la fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna, che ogni anno il 12 maggio si celebra la Giornata Internazionale dell’infermiere, stando all’Ansa. E proprio in occasione del bicentenario della sua nascita, ben prima dello scoppio del Coronavirus, l’Assemblea Mondiale della Sanità aveva dichiarato il 2020 l’Anno internazionale dell’infermiere e dell’ostetrica, consacrandolo a tutti quelle donne e uomini oggi diventati i nuovi eroi dal cuore d’oro.

Tanti gli omaggi, dalla Barbie Mattel, edizione limitata, che la ritrae con abiti d’epoca e lanterna in mano alla mostra in programma al Florence Nightingale Museum di Londra, “Nightingale in 200 Objects, People & Place”, che il Museo, chiuso per l’emergenza coronavirus, ha trasferito on line per raccontare la donna, la leader, la statista e l’infermiera, ma anche le sue teorie mediche o il ruolo di icona nella cultura pop. Ma in vista della Giornata Internazionale dell’infermiere, anche la National Gallery di Londra invita i suoi appassionati a celebrare medici e operatori sanitari con una speciale galleria di dipinti dalla sua collezione che ritraggono professionisti della salute. Tra i capolavori “esposti”, Tobia e l’angelo della Bottega del Verrocchio (con il pesce e il cane che, secondo alcuni, sarebbero della mano di Leonardo) al ritratto di Giovanni Agostino della Torre, illustre medico bergamasco del ‘500, di Lorenzo Lotto o, ancora, l’antiquario e medico, Ludovico Nonnius, nel dipinto di Peter Paul Rubens.