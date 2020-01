Arte: al Booming contemporary debutta pittore Luca.

Come riporta l’Ansa,l’arte in stato di ’emergenza’ sarà il tema di Booming contemporary art show, dal 23 al 26 gennaio a Bologna allo spazio DumBO, a cui parteciperanno 31 gallerie italiane e straniere ed oltre cento artisti. “Emergente non come dato anagrafico – ha spiegato la curatrice Simona Gavioli – ma come ‘essere in procinto di emergere’: come emergenza, quindi, necessità, urgenza, ma anche come momento di criticità foriero di cambiamenti”.

Previste anche due esibizioni off: ‘Il giardino abitato’ di Margherita Paoletti a Palazzo Boncompagni, e ‘Le forme della materia’, sculture di cera di David Aaron Angeli in Galleria Cavour. All’ingresso di DumBO sarà posta la grande installazione ‘Per farla finita con il giudizio di Dio’ di Leandro Summo, progettata dall’Apulia center for art and technology, con all’opera un braccio meccanico mentre scolpisce un enorme blocco di polistirolo. Debutterà poi con una personale il cantante Luca Carboni, che dipinge da anni, con ‘Cattedrali erranti’ nello spazio Casarini 7.

Main section e Solo show saranno le due sezioni in cui si articolerà la manifestazione, declinate in emergenze dell’ambiente e femminismi. La prima sarà all’insegna del Climax, sui temi della natura in pericolo, della fragilità e della bellezza del pianeta; tra le ospiti della seconda sezione la fotografa Letizia Battaglia, l’artista argentina Silvia Levenson e la francese MadMeg. Previsto anche Plasticad’a-mare, eco festival #plasticfree protagonista dell’Estate Romana 2019, con il tema dell’inquinamento da plastica nei mari. Cosima Montavoci, vincitrice della ‘Call for artists’ lanciata dalla manifestazione, esporrà le sue opere frutto di una ricerca sul riuso dei rifiuti e coinvolgerà il pubblico nella realizzazione live di un’opera site specific. In calendario anche talk, incontri e appuntamenti sulle professionalità del mondo dell’arte.