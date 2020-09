Mmiez’‘a Ferrovia rappresenta il variopinto mondo che ruota intorno alla piazza della stazione. Ci sono i due Strilloni che invitano i passanti, l’uno alla tradizione dell’Opera dei Pupi, l’altro al “Cinemà”, lo spettacolo del futuro.

C’è l’avventore del barbiere che perde il treno per i reiterati ritardi di don Luigi. C’è Crispino, il ciabattino-intellettuale vagamente infiammato dalle idee e dagli echi lontani della rivoluzione russa. C’è il Cantante di pianino un po’ mariuolo. Ma la vicenda ha come protagonista Concettina, che sta per cedere alle lusinghe di don Alberto, uomo senza scrupoli che la porterà alla rovina. Ma la ragazza riuscirà a sottrarsi grazie al tempestivo avvertimento di Nannina (personaggio che presenta sorprendenti somiglianze con alcune eterne figure brechtiane), ormai vinta e rassegnata al suo amore disperato e alla sua vita perduta. Come sempre fa da corona ai protagonisti un coro di personaggi fra cui emerge quello del Magnetizzatore, una sorta di anticipatore del Sik-Sik eduardiano.



FONDAZIONE

a piazza Garibaldi, ore 23

• sabato 26 settembre

• domenica 27

• lunedì 28

• martedì 29

• mercoledì 30



Miez’‘a Ferrovia

(Uno scorcio di vita cittadina)

commedia in un atto

versi, prosa e musica di Raffaele Viviani

Napoli, 1918

la Maschera del cinematografo Ivano Schiavo

don Luigi, barbiere Roberto Giordano

lo Strillone del teatro delle marionette Gennaro Di Colandrea

don Gaetano, portinaio Peppe Celentano

Domenico, lustrascarpe Gianni Ferreri

Alberto, interprete Massimo De Matteo

don Eduardo Roberto Mascia

Mario Matteo Mauriello

Concettina Valentina Elia

Riccetiello, venditore di lumache Massimo Masiello

Crispino, il ciabattino geografo Nello Mascia

Nannina Marianna Mercurio

la signorina Elly Chiara Di Girolamo

il Cantante di pianino Giovanni Mauriello

il Magnetizzatore girovago Nello Mascia

la sua Donna che fa da Sonnambula Rosaria De Cicco

la Guardia Marcello Manzella

la Signora Federica Aiello

percussioni Ciccio Merolla