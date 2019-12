Miseria e nobiltà tra innovazione e tradizione

Portare in scena un classico come “Miseria e Nobiltà” è un’arma a doppio taglio. La conoscono tutti, e questo garantisce un interesse del pubblico alto. Diciamo che la biglietteria di certo non si lamenta. Ma c’è il rovescio della medaglia, da non sottovalutare. Tutti, specie a Napoli, conoscono la versione cinematografica fatta da Totò. Un paragone di quelli da far tremare le vene ai polsi.

Da questo punto di vista Lello Arena, che di Miseria e Nobiltà in scena in questi giorni al Politeama ha curato l’adattamento insieme al regista Luciano Melchionna, è stato intelligente. Il suo “Felice” è molto diverso da quello di Totò. Anche se in alcuni casi le battute sono le stesse, la differenza è sempre evidente. Il Felice che interpreta Lello Arena è più ridondante, anche nell’abbigliamento. Un’altra persona.

Lo spettacolo corre via liscio, ben interpretato. Il secondo atto è decisamente più godibile del primo. Non solo per i colpi di scena in copione, ma anche per la diversa scenografia. Si parte in un improbabile appartamento, con i personaggi alle prese con ostacoli di vario genere. Si finisce in un luminoso salone della casa del “cuoco”. E’ chiaro che si voglia evidenziare al massimo la differenza tra la miseria e la nobiltà. Ma la “casa” del primo atto è eccessivamente buia. Originale il colpo di scena col quale “in diretta” la scenografia. Come originale è il fatto che i vari personaggi arrivano da una scala che sbuca al centro del palco, e non da entrate laterali.

A proposito di originalità anche la chiusura del primo atto è diciamo così a sorpresa. E’ stato giusto cambiare , proprio per non ripetere la scena in cui Totò balla sul tavolo mettendo gli spaghetti in tasca. Giusto proprio per evitare paragoni col film di cui sopra. Ma il fatto che gli spaghetti vengano lanciati da una finestra non è il massimo. Diciamo che è decisamente poco credibile. Nella versione cinematografica la scena del cameriere che arriva e prepara il desco nelle stupore generale è straordinaria. Così anche quella in cui Pasquale, Felice e le rispettive famiglie si avvicinano al tavolo increduli, muovendo lentamente le sedie. Va bene innovare, gli eccessi però restano tali.

Nel complesso la scommessa è stata decisamente vinta. San Ferdinando pieno tutte le sere, e gente che si diverte a seguire lo spettacolo ed applaude convinta. Da sottolineare la “prova” di Peppeniello, interpretato da una ragazza, Veronica D’Elia. Brava, non c’è dubbio. Magari la sua parte è un po’ troppo marcata. Ragionamenti che non sono da un ragazzino di umile famiglia per di più al massimo di 5 anni (Felice e Bettina sono sposati da 6). Ma tant’é.