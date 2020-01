Medée Visions – Medea’s Visions – Teatro Bellini, 14 e 15 gennaio

«Tanti anni fa ho immaginato un’interpretazione contemporanea del mito di Medea. Non avevo un figlio all’epoca, lasciai morire questa idea e cominciai a creare spettacoli immersivi sul tema della relazione – racconta la regista Alessia Siniscalchi – oggi che ho un bimbo di otto anni è tempo di tornare a Medea». Creare un incontro atipico tra Medea ed Eva questa l’idea che ha dato vita al progetto che diviene un dialogo tra le opere del grande artista Valerio Berruti, il testo di Paulina Mikol, le fotografie di Giovanni Ambrosio, le musiche di Cristina Barzi e Phil St. George e i video di Piero Viven. La performance site specific parla di Eva e di Medea, di Adamo/Caino/Giasone e del conflitto tra l’essere donna/uomo responsabili di nuova vita e l’essere figli tra l’innocenza dell’infanzia e la maturità conflittuale. Imagination is the beginning of creation, dice Eva e la Siniscalchi, dissimulandosi nel lavoro di artisti visivi, asseconda la sua emergenza artistica mettendo in scena diversi punti di vista. Paradiso e Inferno: 17 momenti montati come in un film tra la dualità femminile e il maschio/padre/fuggitivo. Alessia Siniscalchi è napoletana ma vive e lavora tra l’Italia e la Francia, nel 2007 fonda il collettivo Kulturscio’k, che si muove tra i due paesi; oggi fanno parte del collettivo, attori di cinema e teatro, danzatori, fotografi e musicisti che portano avanti una ricerca che approfondisce il rapporto istintivo e primordiale tra musica, movimento e testo.

La performance installazione è composta da due parti:

A partire dalle ore 20:00 nel foyer ci saranno performance ed incursioni danzate – grazie alla partecipazione dei danzatori di ArtGarage – che prenderanno il via da Piazza Dante fino a raggiungere il Teatro. Installazione di opere fotografiche di Giovanni Ambrosio e di un’opera pittorica di Valerio Berruti.

Dalle 21:00 in teatro: spettacolo/installazione sul palcoscenico del Teatro Bellini.

Medée Visions – Medea’s Visions

regia Alessia Siniscalchi

con Alessandra Guazzini, Fanny Guidecoq, Francesco Calabrese, Felicie Baille, Zelia Pelacani Catalano e in alternanza Chiara Gistri

voce Vincent Callot Siniscalchi

art work / opere Valerio Berruti

musica live e originale di Phil St. George e Cristina Barzi

testo originale Eva /Medea di Paulina Mikol Spiechowicz

testi Alessia Siniscalchi su ispirazioni libere da George Bernand Shaw, Dario Fo, Franca Rame, Euripide, Grillpartzer

live photography/ foto scena/ foyer Giovanni Ambrosio/Black Spring Graphics Studio (con contributi fotografici di Luca Florino)

oggetti/materiali scena e body Ania Martchenko

live proiezioni e luci Benjamin Sillon

video Piero Viven, Lorenzo Taidelli

movimenti Ivana Messina

direzione artistica /regia /produzione Alessia Siniscalchi/Kulturscio’k

con il sostegno di “la Ménagerie de Verre StudioLab”, Snaporaz Verein / Federica Maria Bianchi, Kulturscio’ k Italia / Francia, Kulturfactory di residenze internazionali, SPEDIDAM, Artgarage