MATTO: ONLINE IL VIDEO VASCO DA GAMA IL NUOVO SINGOLO

Online il videoclip “Vasco da Gama”, il nuovo singolo di MattO. Il brano è attualmente in radio e disponibile sulle piattaforme digitali e negli store.

La canzone racconta la storia della scoperta del mondo nuovo che ha ispirato l’artista a scrivere appunto un testo dedicato al grande navigatore portoghese che trovò il passaggio per l’India circumnavigando il Sudafrica. L’artista si mette nei panni dei marinai che non sapevano dove il viaggio li avrebbe portati. Volevano tanto credere al loro capitano, ma allo stesso tempo avevano molti dubbi e sentivano il bisogno delle sue rassicurazioni. In poche parole: che sarebbe successo se Vasco da Gama stava sbagliando? Sono sempre domande quelle che si pone MattO con i suoi testi. Domande a cui ognuno di noi che ascolta può trovare le proprie risposte.

Registrato negli studi Lakehouse Music a Asbury Park, nel New Jersey, luogo noto per essere il centro della musica e meta di artisti del calibro di Bruce Springsteen, Bon Jovi, South Side Johnny e Stevie van Zandt, scritto da MattO che lo ha suonato con Sally Boyd, Winston Roye, Mark Masefield, PK Lavengood, Matt O’Ree. Produzione esecutiva di Jon Leidersdorff.