MAKY FERRARI “LATTE E BISCOTTI” REMIX by MASSIMO MANCA DAL 4 AGOSTO IN RADIO E DIGITALE

Dal 4 agosto in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali arriva la versione remix by Massimo Manca di “LATTE E BISCOTTI”, il singolo di MAKY FERRARI. Il brano scritto dal produttore discografico Diego Calvetti e da Giulio Iozzi, che hanno curato anche l’arrangiamento, insieme a Alessandro Secci è prodotto dall’etichetta indipendente “Musica è Production” di Mimmo Mignogna (TA).

A proposito del remix, Maky Ferrari racconta: «Sono molto contenta del lavoro che ha fatto Massimo. Il brano, fresco ed orecchiabile, con questo ritmo diventa molto coinvolgente: crea l’atmosfera giusta per sorseggiare un cocktail in spiaggia e si lascia cantare e ballare in pista. Lo adoro!».

«Il brano è molto bello, quando l’ho ascoltato la prima volta ho pensato che poteva suonare bene anche con un BPM più veloce; Maky ha accolto la mia proposta e il risultato è soddisfacente…», afferma Massimo Manca.