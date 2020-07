Lunedì 27 luglio il Ministro per gli Affari Europei, Enzo Amendola, sarà al Museo Archeologico Nazionale di Napoli per una visita alle collezioni permanenti ed alle esposizioni in programma.

ll Ministro sarà accompagnato dal Direttore del MANN, Paolo Giulierini, ed effettuerà nella Sala del Toro Farnese, alle 15.45, un punto stampa: temi dell’incontro, l’Europa e la cultura.