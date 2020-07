Lunedi 20 luglio Concerto Lirico Sinfonico con la Fanfara dei Carabinieri al Complesso Monumentale San Lorenzo Maggiore

Un cast davvero straordinario: direttamente dal Teatro San Carlo, il soprano Olga De Maio e il tenore Luca Lupoli, artisti noti al grande pubblico nazionale ed internazionale, con loro ad esibirsi il Maestro Concertatore e Direttore Luca Berardo. Eseguiranno un repertorio tratto dall’opera lirica, operetta, colonne sonore,classiche napoletane.

Il Concerto ha la finalità di lanciare un messaggio di “rinascita” e di ripresa delle attività della musica, dopo l’emergenza della crisi da covid-19 e di sensibilizzare ai valori della cultura, della solidarietà verso le fasce più deboli colpite dalla crisi,della legalità, del dialogo ed ascolto verso tutte le altre culture.

La Fanfara del 10º Reggimento Carabinieri” Campania” fu istituita il 18 giugno 1862 con regio decreto a seguito dell’aumento di forza del Corpo dei carabinieri reali. Sino ad allora, il Corpo dei Carabinieri Reali prevedeva solo trombettieri impiegati principalmente per le funzioni di campo o di servizio e solo in talune circostanza per esibizioni in pubblico. Attualmente La Fanfara del 10º Reggimento Carabinieri “Campania” è un complesso artistico formato da 30 esecutori e diretta da un Maresciallo ed oltre ad esibirsi nelle classiche marce militari, sinfoniche e inni nazionali, esegue diverse tipologie di musica e concerti con brani classici e moderni.

Il concerto è all’aperto e sarà nel rispetto delle regole e delle norme di sicurezza attualmente in atto per difendere se stessi e gli altri dal covid-19