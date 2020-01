Loa Luv, al Piccolo del Bellini 18 e 19 gennaop

Uno spettacolo di hip hop dall’insolito sapore africano: I LOA, infatti sono gli spiriti del Vudun – religione dai caratteri sincretici e fortemente esoterici – e hanno il ruolo di intermediari fra il mondo sovrannaturale e l’uomo. La funzione dei Loa è appunto quella di intercedere negli affari umani e di mediare con il mondo sovrannaturale e ogni Loa è responsabile per un particolare aspetto della vita. Per omaggiare i Loa, non ci si limita alla preghiera, ma li si celebra anche con sacrifici, simboli e danze. Il coreografo Fritz Zamy ci conduce in un vero e proprio viaggio verso la terra madre di ogni credenza mistica, l’Africa, tra rituali e danze dal sapore esotico, che tengono salde le relazioni tra gli spiriti e la comunità.