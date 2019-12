L’Uomo Vitruviano è tornato a Venezia

E’ rientrato alle Gallerie dell’Accademia di Venezia, dopo essere stato esposto al Louvre di Parigi, l'”Uomo Vitruviano” di Leonardo Da Vinci. Il viaggio di ritorno si è concluso l’altro ieri, sotto la supervisione del direttore Giulio Manieri Elia. Il celebre disegno è stato esposto al Louvre dal 24 ottobre al 16 dicembre, in occasione della mostra ‘Leonard de Vinci’ dedicata al genio toscano per il cinquecentenario della morte, e che prosegue fino al 24 febbraio prossimo. Contro il prestito alla Francia era stato avanzato un ricorso al Tar del Veneto, che era stato respinto. Le Gallerie dell’Accademia stanno mettendo a punto alcune iniziative di valorizzazione del disegno, ed esporre l’Uomo vitruviano ogni anno per un periodo di tempo circoscritto. Sarà progettato inoltre uno spazio permanente dedicato alla complessità del disegno e dei suoi contenuti, attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate per la fruizione virtuale, quando il foglio originale non potrà essere esposto.