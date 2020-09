LE TENDENZE – “BUGIARDO (Happy Birthday)” – IL NUOVO SINGOLO – DAL 25 SETTEMBRE IN RADIO E DIGITALE

Da venerdì 25 settembre in radio e digitale “BUGIARDO (Happy Birthday)” (Aurora Dischi / Artist First), il nuovo singolo del duo pop indie milanese LE TENDENZE. Il brano attraverso il “rapconto” del testo guida l’ascoltatore dentro un mood notturno governato da monologhi, dubbi e paranoie. La canzone è un invito a non prendere troppo sul serio i pensieri ossessivi nella vita.

A proposito della canzone, Le Tendenze raccontano: «Lo scenario è quello di una persona vagante di notte in città nel tentativo di liberarsi da pensieri rivolti ad una ‘lei’, una relazione che non funziona più. Tra monologhi e ricordi il protagonista decide di lasciare la ormai ex amata proprio il giorno del suo compleanno… Nel brano spiccano le venature pop, indie e da cantautorato. Abbiamo condito e suonato il brano con svariati strumenti: dalle chitarre elettriche alla batteria, al basso fino a synth analogici di svariate epoche».

Il video è diretto da Steve Saints, che afferma: «Per questo specifico lavoro, abbiamo voluto cogliere un mood riflessivo e notturno, sfruttando una particolare colorazione delle immagini unita ad inquadrature ben studiate, lasciando comunque spazio alla creatività del momento, da lì nasce un lavoro vero. Collaborare con i ragazzi è stata un’esperienza interessante, mi ha incuriosito molto la presenza di questi personaggi chiamati: “Psiconauti” ovvero i viaggiatori della psiche umana, siccome la copertina del brano è un dipinto dove viene mostrato uno di loro, abbiamo deciso di dargli vita nel videoclip e ci siamo riusciti! Grazie all’uso di apposite tute verdi utilizzate come green screen e qualche imprecazione da parte di chi ci stava dentro. Abbiamo girato tutto a Milano, siamo passati dal tram, al parco alle vie… non potete immaginare ! Abbiamo staccato alle 4.30 di notte, una levataccia, ma ne è valsa la pena!»