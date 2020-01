Le parole del Papa per i più piccoli-Libri

Secondo le notizie Ansa,Papa Francesco parla ai più piccoli invitandoli ad abbracciare lo spirito di condivisione, tolleranza e pace, sintonizzandosi con il loro sguardo schietto, in modo semplice e diretto, nel libro ‘I bambini sono speranza’, in libreria il 30 gennaio per Salani. E’ un volume illustrato cartonato, che si compone di alcune brevi e semplici frasi del Pontefice raccolte da padre Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica, con vivaci e colorate immagini di Sheree Boyd, illustratrice newyorkese nata in Italia, con un passato di disegnatrice tessile per il mercato dei bambini.

Papa Francesco invita i bambini a essere generosi, a non aver paura di piangere, a fare del bene nella vita, ma anche a sorridere, a fare sempre squadra, a gioire e sprigionare allegria. E, perché no, anche a ballare.

“I bambini non sono diplomatici: dicono quello che sentono, dicono quello che vedono, direttamente. E tante volte mettono in difficoltà i genitori, dicendo davanti alle altre persone: ‘Questo non mi piace perché è brutto’. Ma i bambini dicono quello che vedono, non sono persone doppie, non hanno ancora imparato quella scienza della doppiezza che noi adulti purtroppo abbiamo imparato” aveva detto il Papa in In una Udienza.

‘I bambini sono speranza’ è un piccolo libro speciale con un messaggio universale per rendere il mondo un posto migliore.