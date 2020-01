Lascaux 3.0. Quando preistoria e futuro remoto si fondono e regalano una magia

“Si dice preistoria e si pensa a Lascaux, un luogo mitico, dove l’arte ebbe inizio, come ci ricordò Georges Bataille. Chi non conosce quelle pitture rupestri chiamate appunto ‘la Cappella Sistina della Preistoria”?

Magari qualcuno non ricorda il nome delle grotte, ma basta vedere le foto dei dipinti e tutti le riconoscono per averli visti sui sussidiari di terza elementare. Si tratta delle prime forme di arte nella storia dell’uomo. Le grotte sono chiuse dal 1963, per evitare che i dipinti vadano persi. Ma è stato predisposto una riproduzione digitale unica al mondo. Per la prima volta sono in esposizione in Italia. A Napoli.

Merito dell’intuizione e diciamo anche della testardaggine di Giulierini, il direttore del Mann. Un evento straordinario.

“Un corto circuito perfetto- ha spiegato lo stesso Giulieri. Da una parte la preistoria, gli albori della storia dell’uomo. Dall’altra la tecnologia del futuro. Che permette a chiunque di essere fisicamente in un sito che è a migliaia di chilometri di distanza, oltre ad essere interdetto.

E la sensazione che si prova quando si entra nella “grotta virtuale” è straordinaria. Un’emozione unica, perché davvero si ha come la sensazione di essere fisicamente lì, a contatto con la storia.

Piacerà molto ai bambini, ma soprattutto ai grandi.