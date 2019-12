Lara Sansone regina del Café Chantant

Spettacolo che vince non si cambia. E così per la 24esima volta il Natale del Sannazzaro si chiama “Café Chantant”. Ed il pubblico gradisce. Non sempre per essere vincenti bisogna essere innovativi, tanto meno essere originali a tutti i costi. La formula Café Chantant del resto funziona da sempre, e non solo a Napoli. Perché cambiare?

E’ chiaro che ci sta poi tutto. La bravura degli interpreti, a cominciare da Lara Sansone, autentica regina della scena. Credibile quando coinvolge il pubblico, esattamente come quando fa un monologo drammatico preso da Filumena Marturano. Bravi e simpatici i due comici, bravi cantanti e ballerini.

Certo, lo spettacolo in sé è poca cosa. Qualche battuta simpatica, qualche canzone popolare, belle ragazze che ballano. Nulla di nuovo sotto il sole. Ma chi se ne frega.

Alla fine anche nel mondo dello spettacolo conta il risultato. Ed il risultato parla di un teatro pieno, col pubblico coinvolto dal primo all’ultimo momento. Due ore, poco meno, che hanno il difetto (che a guardare bene è un grande pregio) di volare via troppo velocemente.

Il segreto di tutto questo? La semplicità. Dare al pubblico esattamente quello che il pubblico desidera. Facendolo bene. Si vede che dietro questa formula in apparenza semplice c’è tanto lavoro e tanta professionalità. Verrebbe da dire tanto mestiere. Tanta padronanza del palcoscenico, capacità di coinvolgere e governare il pubblico.

Una produzione importante, con musica dal vivo, e tanti tra attori cantanti e ballerini che si alternano sul palcoscenico. Con una scenografia che riesce anche a sorprendere come quando entra un improbabile elefante in scena. Il risultato in ogni caso è decisamente positivo. E lo ha deciso il pubblico.

Appuntamento alla 25esima edizione, l’anno prossimo. Se i risultati sono questi, non c’è bisogno di inventarsi nulla di nuovo.

sil.cia.