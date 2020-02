L’Advisory Board del MANN in visita al cantiere dell’area occidentale

In occasione della presentazione dell’Advisory Board del MANN, giornalisti ed esponenti delle istituzioni potranno visitare gli spazi del cantiere della Statuaria campana, nell’ala occidentale del piano terra del Museo.

Le sale interessate dai lavori di riallestimento e restyling costituiscono la parte più antica dell’edificio, già a lungo usata, a partire dal 1616, come Regia Università di Napoli. Con la trasformazione del cd. Palazzo degli Studi in Real Museo, quest’ala del pianterreno fu destinata all’esposizione della ricchissima collezione scultorea del Museo di Napoli, la quale, variamente allestita, è poi rimasta in queste sale fino al 1975. Alcuni degli ambienti hanno ricevuto nel corso del tempo decorazioni significative, in parte conservatesi.

Al proposito, necessario ricordare la sala con le colonne in alabastro, decorata nel 1843 dall’architetto di Casa Reale, Pietro Bianchi, celebre autore della chiesa di San Francesco di Paola, o le quattro sale neopompeiane disegnate dagli architetti Michele Ruggiero e Fausto Niccolini.

A partire dalla fine degli anni ’70 del Novecento l’ala occidentale del pianoterra non ha più ricevuto un allestimento permanente. Alcuni degli spazi sono rimasti fruibili per mostre ed eventi temporanei, mentre le sale della ringhiera occidentale sono diventate magazzino di deposito delle sculture (il cd. deposito Imperatori): tale segmento sarà presentato in esclusiva in occasione dell’insediamento dell’Advisory Board.

In questo ampio settore del Museo, rimasto tanto a lungo privo di allestimento, ritroveranno una sistemazione permanente varie centinaia di sculture in marmo ed in bronzo, provenienti dai principali siti della Campania antica, a cominciare da quelli dell’area vesuviana e flegrea.

Tra i capolavori che saranno nuovamente presentati al pubblico, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli sta promuovendo il restauro della Quadriga di Ercolano: il gruppo scultoreo in bronzo (età imperiale) era collocato nel Foro e composto da due cavalli, un auriga ed una biga.

Durante gli scavi in età borbonica, l’opera fu estratta in frammenti: ricostruito un cavallo (il celebre “cavallo Mazzocchi”), il resto del gruppo deve essere oggi sottoposto a restauro, dopo la fase di studio in 3d e la ricomposizione delle diverse parti della scultura.