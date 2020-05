La situazione Covid-19 del 3/5/2020 in Campania

La situazione ieri in Campania sull’emergenza Covid-19 ieri è stata interlocutoria. I dimessi o guariti presentano un incremento di 8 unità( 31,3%). In totale i guariti sono 1994. I soggetti in isolamento domiciliare hanno subito un incremento di 17 pazienti( 50%). In totale ci sono 2241 pazienti in isolamento domiciliare. Viceversa c’è stato un decremento di 15 unità rispetto al 2 maggio( 10,1%).Il totale dei pazienti ricoverati con sintomi sono 455. La terapia intensiva ha subito un incremento di 3 unità( 0.7%). In totale ora sono 30 i pazienti presenti in terapia intensiva. Ieri, purtroppo, ci sono stati anche due morti(8,1%).In totale i decessi sono 364.