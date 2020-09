LA SCUOLA NAPOLETANA DEL XX SECOLO – Di Giacomo e il suo tempo: Costa, De Curtis, Tosti, Pilati – Concerto domenica 27 settembre 2020 ore 11,30

Il terzo appuntamento della trentasettesima Stagione concertistica dell’Associazione Domenico Scarlatti prevede atmosfere ora raffinate e rarefatte ora di grande impatto emotivo, che restituiscono alle indimenticabili arie in programma la giusta collocazione nella Napoli del XX secolo.

Sul palco Gabriella Colecchia – una delle più interessanti voci liriche italiane, vincitrice del prestigioso “Luciano Pavarotti International Voice Competition” di Philadelphia ed interprete di grandi opere in tutto il mondo – al pianoforte Gianni Gambardella, artista di rara sensibilità e la suadente voce di Giovanni Allocca, che leggerà i preziosi versi di Di Giacomo.

La prenotazione è obbligatoria. Ingresso 10 euro, ridotto a 5 euro per i giovani fino a 25 e per gli over 65

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

DOMUS ARS Centro di Cultura TEL. 081.34.25.603. La “Domus Ars” ha perfettamente adeguato i suoi spazi per consentire lo svolgimento degli eventi in massima sicurezza per gli spettatori gli artisti e gli operatori, nel rispetto della normativa anti – Covid.