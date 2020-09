“Invito a Corte” del Teatro di San Carlo Dal 23 settembre, a Palazzo Reale. Anche un concerto all’alba

Un concerto all’alba, conversazioni, musica e danza: il Teatro di San Carlo propone “Invito a corte” dal 23 settembre all’ 11 ottobre negli spazi di Palazzo Reale. Il Festival nasce da una ritrovata sinergia tra il Massimo, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, il Polo Museale per la Campania, Palazzo Reale e la Biblioteca Nazionale di Napoli Vittorio Emanuele III e con il supporto della Regione Campania. Dopo il successo degli spettacoli estivi con 10mila spettatori in Piazza del Plebiscito, ”ci siamo posti il problema – spiega il soprintendente Stéphane Lissner – di come continuare attività di questo teatro unico al mondo. Qui abbiano luoghi fantastici, tra giardino e cortile delle carrozze, terrazza, biblioteca”.

Protagonisti saranno gli artisti del San Carlo. Obiettivo della rassegna, come spiega Lissner è ”tenere saldo il legame con il nostro pubblico” ma anche una divulgazione musicale legata a un percorso di valorizzazione di luoghi storici della città. Sono 13 gli appuntamenti, si comincia il 23 settembre alle ore 20.00 nel Cortile delle Carrozze con Jazzphony Orchestra e le musiche originali di Pasquale Bardaro. Il 25 e sabato 26 settembre alle ore 20.00 con “Celebri Cori d’Opera dell’Ottocento” il Coro del San Carlo diretto da Gea Garatti Ansini, accompagnato al pianoforte da Vincenzo Caruso, proporrà autori come Verdi, Bellini, Donizetti, Mascagni, Leoncavallo, Bizet, Offenbach.

Sabato 3 ottobre alle ore 18.30 e alle ore 20.00 nella Sala Rari della Biblioteca Nazionale, doppio appuntamento con “‘Dalla Villanella alla Canzone Napoletana Classica” interpretati dal Coro del San Carlo con Caruso al pianoforte, un Ronisch con lampada ad olio appartenuto a Vincenzo D’Annibale pianista, compositore e direttore d’orchestra che deve la fama alla canzone ‘O paese d”o sole”, sui versi di Bovio.

Sono 2 i concerti che si terranno all’alba e all’imbrunire di domenica 4 ottobre sulla Terrazza della Biblioteca Nazionale: alle ore 06.00 “Le otto stagioni”, musiche di Antonio Vivaldi e Astor Piazzolla , alle ore 18.30 sarà nuovamente protagonista il Coro. Il Teatro San Carlo ospiterà la chiusura della rassegna sabato 10 e domenica 11 ottobre alle ore 19.00 con il Balletto del Massimo napoletano che interpreterà “Sonata”, coreografia di Francesco Annarumma. Dal 5 all’8 ottobre sulla Terrazza del Giardino Romantico alle 18.00 “Conversazioni in Terrazza.

Incontri al femminile con esecuzioni musicali”. Angela Tecce, Gabriella Ferrari Bravo, Marisa Albanese e Mariella Pandolfi presenteranno una riflessione fra la violenza del vivere e produzioni artistiche musicali.