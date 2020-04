Tv: Animali fantastici, domani 20 aprile in prima serata

”Lunedì 20 aprile su Canale 5 andrà in onda in prima serata il secondo episodio della serie Animali fantastici, spinoff e prequel dell’amata epopea cinematografica di Harry Potter, che ha incassato nel mondo 655 milioni di dollari. Visto l’eccezionale anticipo di «Animali fantastici – I crimini di Grindelwald», la prevista partenza della saga “Il Signore degli Anelli” verrà trasmessa da lunedì prossimo 27 aprile. Canale 5 è orgogliosa in questo momento di isolamento domestico di poter offrire al pubblico un film attesissimo dagli appassionati”.