Sepulveda lavorava a un romanzo ambientalista

Luis Sepulveda, morto oggi a 70 anni, stava lavorando a un nuovo romanzo che dovrebbe intitolarsi ‘Agua mala’. Ad annunciarlo la sua casa editrice italiana, Guanda, che non ha ancora il manoscritto, aggiunge l’Ansa.

E’ un romanzo fortemente ambientalista che apriva in Sud America nuove sfide: alla grande industria della pesca e dell’allevamento, e ai sovranismi marcati dal radicalismo religioso.

Lo scrittore ne aveva parlato alla sua traduttrice italiana, Ilide Carmignani nell’ottobre scorso a Milano, quando era venuto per la festa organizzata da Guanda per i suoi settant’anni.