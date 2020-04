Sanremo: Fiorello a Jova, o fai Festival o ti buchiamo gomme

“Prossimo anno lo faremo in due! Da Roma nord a Roma sud! Complimenti a @lorenzojova per questa meravigliosa avventura che ieri sera grazie a @raiplay_official abbiamo vissuto insieme!!”: Fiorello fa i complimenti su Instagram a Jovanotti con l’hashtag #nonvogliocambiarepianeta, riporta l’Ansa.

“E se quest’anno non farai @sanremorai, alla prossima qualcuno ti bucherà le gomme della tua superbici (firmato gli Amarello)”, conclude Fiorello, anche a nome di Amadeus.