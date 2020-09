RE-GENESIS – RINASCITA al Pan l’arte di Jeong-Yoen Rhee

Dal 14 ottobre per la prima volta a Napoli, su impulso di Ken Kim per Kips Gallery New York arriva in Italia la coreana Jeong-Yoen Rhee. Affermata artista internazionale nota per l’originalità dei suoi lavori nei quali, con la complicità della pratica zen, della meditazione , e dello yoga, sviluppa una riflessione sulla vita che parte dall’osservazione della natura per arrivare alla relazione uomo-natura, uomo-destino.

Il titolo Re-Genesis | Rinascita: “per l‘artista – scrive nel catalogo la curatrice della mostra Paola De Ciuceis – la nuova genesi è il piacere di giungere alla purezza di materia e forma del demiurgo nel momento della nascita dell’oggetto creato per la prima volta. E come il grande artefice impastò la terra con le mani per dar vita al mondo, così l’artista ritiene che il metodo ideale sia quello diretto, senza la mediazione di strumento alcuno”.

La particolarità di Jeong-Yoen Rhee è proprio quella di dipingere senza pennello, mescolando i colori con la mano e stendendoli con il dito indice. Ma un’altra particolarità è anche quella di preferire prodotti organici a quelli industriali. Tra i più usati: la lacca presa direttamente dall’albero della lacca; la creta, la terra e la cenere vulcanica, la polvere di carbone e di oro, il guscio d’uovo, la madreperla, l’argilla rosa. Anche le tele sono naturali: la carta coreana fatta a mano dal gelso oppure la tela di canapa tessuta al telaio.

Le opere colpiscono per i colori: azzurro, verde, prugna, color terra e l’occhio di chi guarda viene rapito dal magnetismo delle forme circolari nel quale ci si può abbandonare provando un gran benessere.