Il nuovo single dei Rolling Stones in lockdown

Stando all’Ansa, dopo la formidabile e annunciata all’ultimo performance nello show “Together At Home”, lo show digitale organizzato da Lady Gaga per l’Organizzazione Mondiale della Sanità, i Rolling Stones, a sorpresa tornano con un nuovo singolo, “Living in A Ghost Town”, il primo in otto anni. Keith Richards ha spiegato che si tratta di un brano registrato un anno fa a Los Angeles per un nuovo album. “Visto quello che è successo con Mick abbiamo pensato di finire di lavorarlo perché era giusto farlo uscire in questo momento.