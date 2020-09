Grande Fratello Vip, domani il via. Signorini: “Cast tosto”

“E’ il cast fatto di personaggi che piacciono a me, ne abbiamo valutati tra i 150 e i 200, e sono quelli che non lo fanno per soldi o come un lavoro qualsiasi, i concorrenti peggiori, ma perché hanno voglia di reinventarsi e mettersi in gioco”. Lo ha detto alla vigilia della 5/a edizione del ‘Grande Fratello Vip’, Alfonso Signorini, direttore del settimanale Chi e conduttore per la seconda volta del reality di Canale 5. Il cast ‘tosto’, come lo ha definito il giornalista, è stato appena ufficializzato anche se i nomi giravano da giorni. Primi ingressi nella casa il 14 settembre, nella puntata di esordio del programma, in prima serata.

Signorini avrà accanto come opinionisti Pupo (per la seconda volta, dopo l’edizione scorsa) e Antonella Elia, che del reality è stata concorrente.

“Dopo l’edizione scorsa portata avanti in quella inquietante situazione – ha aggiunto Signorini riferendosi al Gf Vip che è andato in onda da gennaio ad aprile trovandosi in piena pandemia da coronavirus – mi dico che non può accadere nulla di peggio”.

Severe e rigide le misure di prevenzione sanitaria, dai test anticovid a cui sono sottoposti concorrenti ed ospiti, fino alla riduzione del pubblico in studio. “Sì, grande attenzione e senso di responsabilità alle misure di sicurezza e alle precauzioni necessarie: vengono prima di qualsiasi esigenza televisiva”, ha detto Signorini.