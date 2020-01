Beni culturali:nuova illuminazione Cappella dei Magi Firenze

Secondo gli ultimi aggiornamenti Ansa, è stata inaugurata la nuova illuminazione della Cappella dei Magi in Palazzo Medici Riccardi, sede della Città metropolitana, a Firenze.

L’intervento, presentato oggi alla presenza del sindaco Dario Nardella, è stato realizzato dall’azienda ‘Linealight’ e ha avuto un costo complessivo di 20mila euro: si tratta di un progetto messo in opera grazie a Muse, alla Direzione cultura e manutenzione e valorizzazione del patrimonio edilizio storico e artistico, in collaborazione con la Soprintendenza di Firenze. L’intervento permette una rinnovata vivibilità dello spazio museale e risolve alcune criticità che la vecchia illuminazione, risalente agli anni ’90, presentava: tra queste il surriscaldamento dell’ambiente, riconducibile alle sorgenti alogene, con disagi per i visitatori e rischi per tutela degli affreschi e degli arredi lignei, o la disposizione invasiva di lampade e dissuasori, che ostruiva in parte la visione dei dipinti e non consentiva l’accesso nella scarsella.