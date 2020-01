Amadeus: Perdere l’amore “mia” canzone del Festival.

“La mia canzone della storia di Sanremo? Perdere l’amore di Massimo Ranieri”.Stando alle ultime notizie Ansa, a raccontarlo è Amadeus, prossimo padrone di casa sul palco del Festival della canzone italiana, ospite questa sera di Bruno Vespa, in collegamento dall’Ariston, per la speciale puntata di Porta a Porta in onda su Rai1 in seconda serata.

“Era il primo anno che venni a Sanremo – racconta Amadeus – Ero qui per la radio e potevo restare solo fuori dall’Ariston. E ricordo che vinse proprio Massimo Ranieri (che sarà nuovamente sul palco dell’Ariston in questa edizione ndr) con Perdere l’amore”.