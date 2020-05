A Taika Waititi regia nuovo film Guerre Stellari

Taika Waititi sarà il regista del nuovo film della saga Star Warsi, recita l’Ansa. Lo ha annunciato Walt Disney Studios secondo cui il regista premio Oscar per Jojo Rabbit (2019) contribuirà anche alla sceneggiatura con Krysty Wilson-Cairns. Non è chiaro tuttavia se Waititi dirigerà uno dei film di Star Wars ancora senza titolo e previsti tra il 2022 e il 2026 oppure se si tratta di un progetto separato.

Intanto la Disney ha anche confermato il prossimo impegno con Waititi ma in questo caso con la sussidiaria Marvel Studios.

Sarà regista e sceneggiatore di un quarto film dedicato a Thor dal titolo Thor: Love and Thunder, previsto nelle sale cinematografiche nel febbraio del 2022.