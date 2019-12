IL PRESEPE “MODERNO” CHE PIACE A TUTTI.

Il mondo cambia, o forse è cambiato nella notte dei tempi, ma oggi forse si stanno ritrovando i valori.

C’è solo bisogno che qualcuno smussi un po’ gli angoli di concetti dati per assoluti, rendendoli relativi. E a quel punto ci si potrebbe persino accorgere che non c’è nessun passato da rinnegare. Ma pensieri ed azioni da educare all’adattamento.

Il presepe “Facciamo riposare mamma”, che tanto è piaciuto a Papa Francesco, racchiude proprio questo semplice ma importante concetto: l’evoluzione.

Un presepe sicuramente moderno, il Papa poco prima di Natale ha ricevuto in dono un presepe particolare, e ne ha voluto tessere l’ elogio con i fedeli durante l’udienza del 18 dicembre.

Il presepe è sempre «attuale», ha detto Jorge Mario Bergoglio all’ udienza generale: «Ieri, mi hanno regalato un’ immaginetta di un presepe speciale, piccolina, e si chiamava “lasciamo riposare mamma”, e c’era la Madonna addormentata e Giuseppe col bambinello, lì facendolo addormentare. Quanti di voi, ha chiesto il Papa rivolto ai fedeli presenti all’udienza nell’ aula Paolo VI, dovete dividere la notte fra marito e moglie per il bambino, la bambina, che piange piange piange… “lasciate riposare mamma”, questa dice il Papa, è la tenerezza di una famiglia, di un matrimonio».

L’ immagine di una Madonna che riposa mentre Giuseppe, padre premuroso, accudisce il figlioletto, è senz’altro inconsueta. Lo stesso Papa Francesco, quando deve pensare ad un presepe, ha in mente un’ immagine più tradizionale. «Maria è una mamma che contempla il suo bambino e lo mostra a quanti vengono a visitarlo», ha scritto nella lettera che ha firmato a Greccio, dove San Francesco inventò il presepe: «La sua statuetta fa pensare al grande mistero che ha coinvolto questa ragazza quando Dio ha bussato alla porta del suo cuore immacolato. All’ annuncio dell’ angelo che le chiedeva di diventare la madre di Dio, Maria rispose con obbedienza piena e totale». E «accanto a Maria, in atteggiamento di proteggere il Bambino e la sua mamma, c’è San Giuseppe. In genere è raffigurato con il bastone in mano, e a volte anche mentre regge una lampada. Lui è il custode che non si stanca mai di proteggere la sua famiglia».

Ma è la sacralità delle donne che va considerata, è l’essere madre, di tutti i bambini del mondo, e l’aiuto dell’ uomo che la accompagna, umana rappresentazione ed esempio di famiglia.

Mariafrancesca Gargiulo