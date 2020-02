I QUARTIERI JAZZ DI MARIO ROMANO VOLANO A COLONIA

L’ensemble guidato da Mario Romano, chitarrista dei quartieri spagnoli, sbarca a Colonia con il loro Neapolitan Gipsy Jazz che torna sulla scena internazionale dopo la data Londinese al Babylon Roof Gardens, storica sede della Virgin. I Quartieri Jazz stavolta approdano all’Istituto Italiano di Cultura di Koln, per rappresentare con orgoglio la città nell’evento “NAPULE E’…NEAPEL IST”…in programma 7 e 8 Febbraio 2020 h 19,00.

Evento che sarà suddiviso in momenti visivi e acustici tenendo centrato Il focus sulla città, l’architettura, la musica e soprattutto le persone. Una mostra fotografica che pone particolare attenzione alla rappresentazione delle diverse culture immortalate nell’architettura e nell’immagine della città di Napoli. Dai ragazzi nei quartieri all’arte di strada, dalle chiese private ai cartelloni utilizzati spesso per fare commenti satirici sugli eventi politici o sul calcio. Uno sguardo su Napoli al di là dei percorsi turistici, con immagini di Roberto Manzi e Tommaso Montenero. Con estratti dal teatro d’improvvisazione “50 anni ospite di amici“ di Tommaso Montenero e presentazione del video “La fine del mondo“, realizzato da studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli col progetto “Cuore di Napoli”.

E mentre le pareti della location saranno decorate con immagini dei vari fotografi e video sulla città altamente culturali, il concerto dei Quartieri Jazz con il loro Neapolitan Gipsy Jazz, rifletterà il paesaggio sonoro storico ma anche contemporaneo della metropoli, che è da sempre caratterizzato da varie culture, con tutte le sue sfaccettature ma sempre tenacemente legata alle proprie tradizioni. Una delle realtà più longeve e attive negli ultimi anni sulla scena napoletana, con i loro concerti nei luoghi d’arte e museali della città, i Quartieri Jazz ad oggi incarnano in pieno la cultura partenopea e lo spirito della Napoli che resiste, che inghiotte il mondo e lo trasforma in Napoletano. A vivere con Mario Romano e la sua chitarra quest’avventura saranno Luigi Esposito al pianoforte, Ciro Imperato al basso ed Emiliano Barrella alla batteria, talenti che come Mario Romano provengono dai “Quartieri Popolari” di Napoli e che nel loro sound frizzante e sanguigno hanno saputo riprodurre colori e umori di una magica e vivace realtà.

VENERDI’ 7 Febbraio h 19,00 FOTOAUSSTELLUNG NAPULE E’…NEAPEL IST…

SABATO 8 Febbraio h 19,00 KONZERT MARIO ROMANO QUARTIERI JAZZ

Apertura a partire dalle ore 15,00