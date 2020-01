Grande Fratello? No, il grande schifo. Com’è caduta in basso la TV italiana!

Premessa: non sono bacchettone, anche se ho ricevuto, scuola compreso, un’educazione cattolica che ha influito molto sulla mia vita. E ritengo che, facendo la somma algebrica del dare ed avere, sono stato fortunato. Detto questo due parole sul Grande Fratello Vip.

Uno schifo assoluto. Non sono amante del genere, seguii la prima edizione che, seppur chiaramente con i dovuti correttivi, era più genuina. Immagino che nel corso degli anni sia stato un lento degradare. Non saprei dire. Ma lo spettacolo messo in scena quest’anno è indecoroso. Falso come neanche una commedia dell’assurdo. E soprattutto che propone modelli di vita che non sono proprio educativi.

Togliendo il conduttore (bravo giornalista, ma non propriamente conduttore) i due opinionisti (sic!!) chiariscono subito di cosa si tratta. Pupo può piacere o meno come cantante (confesso il mio peccato: a me piace, o meglio, piaceva), ma non sta lì per cantare. E’ lì per decantare la sua vita privata, una bigamia di fatto, con moglie e compagna: tutti e tre allegramente sotto lo stesso tetto.

Poi c’è Wanda Nara. Famosa per essere famosa per le sue vicende private. Fatti suoi, per amor di Dio. Ma anche in questo caso non parliamo di un modello virtuoso. E, per fortuna, neanche di un qualcosa che accade tutti i giorni in tutte le famiglie.

Gli ospiti, alcuni vip, altri francamente molto meno, sono stati scelti col lanternino. Si parte da Pago. Che è assurto agli onori delle cronache perché in un altro reality è stato cornificato dalla compagna. Ora è difficile da capire come una coppia consolidata possa accettare di andare in una trasmissione per essere messa in tentazione. Folle che poi, in presenza di telecamere, si cada in quelle tentazioni. Ma questo non è il Grande Fratello. Al Grande Fratello hanno avuto la “grande pensata” di provare a farli discutere tra loro. Affidando poi al televoto la possibilità di continuare loro stessi a parlarne. Non sono bigotto, ma l’idea di parlare dei fatti miei in pubblico mi inorridisce. In questo caso di tratta anche di corna.

Ma andiamo avanti. Poiché al peggio non c’è limite, poteva mancare la lite tra due ex fidanzate? Assolutamente no. Ed ecco che Imma e Licia mettono in piazza i loro problemi. Che siano lesbiche non mi turba, è un fatto loro. Che mettano in piazza le loro cose non mi sembra normale. Per di più, udite udite, si tratta di fatti risalenti a dieci anni fa. Evidentemente gli autori non hanno trovato nulla di più fresco.

Poi c’è tal Clizia, che ha avuto una breve avventura col migliore amico del marito. Lei lo ha detto al marito (col quale si stava riappacificando) e lui ovviamente lo ha detto alla stampa. Dopo tutto non fanno così tutti?

Sodoma e Gomorra al confronto del Grande Fratello di quest’anno sembra un convento di frati cappuccini. La cosa che stona è che il Grande Fratelli nasce da un’idea intrigante, quella di far vedere la realtà. L’occhio che spia e racconta storie vere. Questo qui è tutt’altro: l’Italia, ma l’intera umanità, non è questa. Il fatto che ragazzini possano seguire questo schifo e pensare che questo sia il modello di società da seguire è allucinante. Piaccia o no, la famiglia resta il caposaldo della società.

Non osiamo adesso immaginare cosa possano inventarsi nelle prossime settimane. Si va avanti per altri 3 mesi. E poiché l’audience è destinata fisiologicamente a scendere, aspettiamoci di tutto. Non a caso sono stati ammessi nella casa 3 o 4 bonazzi-tentatori: aspettiamoci di tutto.

Ps: chi ha fatto la figura del signore è tal “er mutanda”. Che da vero gentiluomo non ha voluto parlare di una vecchia “storia” con una delle concorrenti. Che “er mutanda” possa essere il migliore della pattuglia dal punto di vista morale la dice lunga…

Povera Italia!