Galleria Toledo/La Porte à Côté/giovedì 13 febbraio per la prima volta in Campania la commedia di Fabrice Roger-Lacan/Mercoledì 12 febbraio incontro con il cast all’Institut Français Napoli

Lei è psicologa, lui vende yogurt, abitano sullo stesso pianerottolo e si detestano. Da qui muove la trama di “La Porte à Côté”, la divertente e commovente commedia francese sul gioco delle parti, l’isolamento sociale e la disillusione amorosa. Scritta da Fabrice Roger-Lacan e portata in scena dal Teatro Francese di Roma con la regia di Marco Belocchi e gli attori Alessandro Waldergan ed Hélène Sandoval, la pièce teatrale è in programma per la prima volta in Campania, in lingua francese con sottotitoli in italiano, al Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo (Via Concezione a Montecalvario, 34) diretto da Laura Angiulli, giovedì 13 febbraio alle ore 20,30 (unica data, biglietti: intero 15 euro, ridotto 12 euro, under 35 10 euro).

Lo spettacolo sarà anticipato, mercoledì 12 febbraio, alle ore 18 all’Institut Français Napoli (Via Francesco Crispi, 86) da un dibattito aperto al pubblico con il cast. I partecipanti all’incontro avranno la possibilità di acquistare il biglietto per lo spettacolo al prezzo scontato di 8 euro.

“La Porte à Côté” è una commedia romantica e psicologica in cui i protagonisti dialogano tra loro e con il pubblico e danno vita a una storia classica ma sempre attuale: quella dell’incontro tra due persone diverse e senza nulla in comune, che finiscono per innamorarsi e doversi confrontare con i conflitti quotidiani. Dialoghi pungenti e serrati, divertenti sketch e momenti commoventi. Si ride e si piange nell’elegante pièce francese, sentimentale e piena di carattere, serrata, movimentata e imprevedibile come una partita di ping-pong, giocata tra due comici.