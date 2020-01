Gabriella Cerino e Peppe Celentano con il noir napoletano “Nzirial Killer” volume 3 (la voce del padrone) sabato 11 e domenica 12 gennaio al teatro Mario Scarpetta di Ponticelli.

Saranno gli attori Gabriella Cerino e Peppe Celentano con la commedia “Nzirial Killer” volume 3 (la voce del padrone) sabato 11 alle ore 21 e domenica 12 gennaio alle ore 18.30, i protagonisti del prossimo spettacolo in cartellone al teatro Mario Scarpetta di Ponticelli. Per il pubblico dell’accogliente sala di Via Strada Provinciale Madonnelle, 121, un noir napoletano scritto e diretto dallo stesso Peppe Celentano che vedrà in scena, oltre all’apprezzata ed applaudita artista Cerino, gli attori Francesco Luongo e Diego Sommaripa. Dopo i successi di ‘Nzirial 1 e 2, ecco ‘Nzirial Killer volume 3″ la voce del padrone. Un serial killer che uccide pè ‘nziria, per capriccio. Un nero d’autore che apre spazi imprevisti e imprevedibili. Venticinque omicidi, venticinque ‘nzirie, venticinque capricci. Una scia di sangue da mozzare il fiato. Ma non per la paura. Perché il noir napoletano conserva una delle caratteristiche principali della meridionalità: l’arte di non prendersi sul serio. E così la scia di sangue che ‘Nzirial Killer si lascia alle spalle cresce: dapprima un rivolo, poi un fiume, infine un oceano…di risate.