FRANCO PEZZETTI IL NUOVO SINGOLO “IMMAGINA”

Disponibile sulle piattaforme digitali e negli store “IMMAGINA” (etichetta VIVIR MUSIC RECORDS), il nuovo singolo di FRANCO PEZZETTI, che nasce dalla collaborazione con Angelica Fusè e Silvano Fossati. Il brano, accompagnato da un videoclip (visibile al seguente link https://youtu.be/7fO1zTGiPMA), farà parte di un album contenente una raccolta di canzoni scritte durante gli anni.

«L’intenzione del pezzo è quella di fare il punto sulla speranza di poter vivere, in maniera pulita e senza pregiudizio i rapporti umani, mantenendo la libertà fisica e di opinione, senza cadere nei pregiudizi, che la società impone attraverso gli schemi preconfigurati del conformismo, con la curiosità di un bambino e la saggezza di chi ha vissuto le varie fasi della vita tra alti e bassi ma conservando la voglia di andare ancora oltre come in un sogno dove tutto può essere perfetto», commenta il cantautore.

Un brano riflessivo, intimo dove i concetti enunciati dallo stesso Franco Pezzetti sono accompagnati da un sound acustico di facile e piacevole ascolto, volutamente aperto e con una presenza forte per enfatizzare il concetto di riflessione intima, quasi un sussurro per chi abbia la sensibilità di entrare in uno spazio illimitato dove collocare i propri sentimenti e le proprie emozioni.

Franco Pezzetti è un cantautore originario di un piccolo paese della bassa cremasca in provincia di Cremona.

Fin da ragazzo coltiva la passione per la musica e la scrittura del saggista e scrittore francese Marcel Proust al quale si ispira e di cui apprezza la particolare attenzione nella descrizione del vissuto e dei sentimenti umani nel realizzare i brani.

Attraverso studi privati e da autodidatta ottiene negli anni ottanta l’ammissione ai registri SIAE come autore e compositore di musica leggera.

Collabora a diversi progetti con artisti del parterre musicale tra i quali Stefano Cerri, i fratelli Caruso, Max Zaccaro, Angelo Zuterni, Luca Verde, Raffaele Checchia, Riccardo Maffoni, Ambra Marie, Roberto Giribaldi, Luciano Favarin, Giorgio Coco, Claudio Morselli, Giuseppe DAVI, Luisa Corna, Paul Naj, Steve Wood, Jessica Morlacchi, Silvano Fossati, Angelica Fusè e molti altri, facendo anche produzioni per Warner come partner esterno.

Nel corso della propria attività viene coinvolto in svariati progetti come autore, compositore, produttore; tra le più recenti collaborazioni l’album “Non si vive in silenzio” (L. Corna), “Latido de amor” (G.DAVI).

Dopo anni di lavoro, nel corso del 2020 il cantautore presenterà alcuni brani intimi nati dalle collaborazioni coltivate nel tempo ponendo le basi per la realizzazione di una raccolta che si completerà strada facendo nel corso dei prossimi mesi a conclusione di una fase della propria esperienza professionale.