Festival del ‘700 musicale napoletano: CIMAROSA JAZZ PROJECT// mercoledì 8 gennaio Domus Ars

Al Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano arriva il Cimarosa Jazz Project. Mercoledì 8 gennaio alle 20,30 sul palco della Domus Ars (via Santa Chiara 10) salirà il quintetto formato da Luca Signorini al violoncello, Bruno Persico al pianoforte, Enzo Amazio alla chitarra, Enrico Del Gaudio alla batteria e Valerio Mola al contrabbasso.

L’ensemble propone un excursus musicale che parte dal concerto di Cimarosa in Do minore per oboe e orchestra e da questo trae gli spunti armonici, melodici e ritmici che “contamineranno” l’intero programma: dai classici standard del jazz fino alle composizioni originali degli stessi Signorini, Persico e Amazio. Un continuo gioco improvvisativo che alterna i diversi linguaggi della musica in un divertente dialogo tra i musicisti che omaggeranno Cimarosa non solo attraverso le sue composizioni ma soprattutto attraverso il suo inconfondibile stile, pilastro dell’architettura dell’immenso monumento della musica costruito fino ai nostri giorni. Ingressi ad invito da ritirare presso il Centro di Cultura Domus Ars o prenotare al numero 081 3425603

Il programma di gennaio 2020 del festival prosegue con:

10 Venerdì • VIRTUOSI

Basilica di San Giovanni Maggiore ore 19,30

ORCHESTRA DA CAMERA DI NAPOLI Enzo AMATO direttore

Musiche di Domenico Scarlatti e Filippo Colle

World Premiere

Prima esecuzione mondiale per alcune sinfonie di Domenico Scarlatti per la revisione critica di Enzo Amato i cui manoscritti si trovano presso la Biblioteca Nazionale Francese a Parigi e fanno parte del fondo del Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.

11 Sabato • PAISIELLO E IL SUO TEMPO

Chiesa di Santa Maria Donnalbina – ore 20,30

Francesco PARETI pianoforte

Musiche di Giovanni Paisiello e Domenico Cimarosa

19 Domenica • LE ROSE DI ARBEN

Chiesa di San Severo al Pendino Ore 11, 30

di Max FUSCHETTO

Voce ANTONELLA PELILLI

Tamburi a cornice GIULIO COSTANZO

Chitarra elettrica PASQUALE CAPOBIANCO

World Premiere

24 venerdì • TRIO SONATE 19,30

Chiesa di Santa Maria dell’Aiuto

Eleonora AMATO violino

Ilaria PERNA violino

Giampaolo NIGRO violoncello

Stefano INNAMORATI clavicembalo Musiche di Niccolò Jommelli e Niccolò Porpora World Premiere