FERNANDO ALBA: ONLINE IL VIDEO DI “PENSIERO FISSO” IL NUOVO SINGOLO

È online su YouTube (https://youtu.be/rEuuo8XYre0) il video di “PENSIERO FISSO” (Maqueta Records/Artist First), il nuovo singolo di FERNANDO ALBA, che anticipa il terzo album di inediti.

La canzone, arrangiata e registrata in presa diretta presso Gli Artigiani Studio, è un pezzo rock pieno d’energia, che incita l’ascoltatore a non cadere nelle trappole della vita come: la stupidità, il disprezzo, i cattivi pensieri, a non rifugiarsi nei vizi, ma a concentrarsi sulle cose importanti, come il bene più profondo: “l’amore”, che non si compra, non si chiede, ma si dà e si riceve. Il cantautore, conclude il brano, lasciandoci con una profonda riflessione: “il male più profondo resta l’indifferenza”.

Nel video, diretto da Mattia Di Tella e girato a Milano prima dell’emergenza sanitaria COVID-19, il cantautore si trova faccia a faccia con i suoi pensieri, che vengono rappresentati da 4 bellissime ragazze molto diverse tra loro. Le protagoniste saranno presenti e si alterneranno, prima nelle varie attività giornaliere che l’artista svolge nel tavolo del suo soggiorno e poi lo seguiranno nei suoi incubi, luogo dove le ragazze, che rappresentano “i pensieri”, ruoteranno intorno a lui su uno sfondo rosso. Nel videoclip Fernando Alba avrà diverse reazioni ad ogni pensiero, li accoglierà nella sua vita, a volte riuscirà a scacciarli, altre volte andranno via lasciandolo da solo, come nella scena finale.

«Con il regista Mattia Di Tella, c’è stato fin da subito un buon feeling lavorativo e collaborativo. Era già da qualche anno che cercavamo l’occasione per lavorare insieme su un mio progetto e finalmente, “Pensiero Fisso” è stata l’occasione giusta. Dopo avergli fatto ascoltare una prima stesura del brano “Pianoforte e Voce”, scambiato qualche telefonata per buttare giù l’idea, ci siamo incontrati a Milano per le riprese. – commenta Fernando Alba – Lavorare con lui è stato veramente piacevole, oltre ad essere un grande professionista, visti i numerosi videoclip di successo fatti con i grandi del Rap, della Trap e del Pop, ha anche un’umanità e sensibilità che lo contraddistinguono nel campo lavorativo e creativo. Non era facile, ma la sua esperienza, l’aiuto delle attrici e degli amici, hanno creato l’atmosfera giusta che ci ha permesso di portare a termine il lavoro con un risultato finale che a noi piace molto e che mi rappresenta».

“Pensiero Fisso” video credits:

Direzione, Fotografia e Montaggio: Mattia Di Tella

Produzione Esecutiva: Alessandro Paolinelli per Maqueta Records

Location: Universo Studio

Le attrici in ordine di apparizione: Nora Bourelli, Viola Genoni, Charlotte Elisabeth Seckh e Alessia Puddu.

Fernando Alba è un compositore e cantautore, nato in Sicilia e cresciuto artisticamente a Roma. Nel 2010 esordisce nel mondo della musica italiana con il singolo “La Bicicletta”. Una carriera artistica fatta di piccoli passi, nel rispetto dell’arte e della professionalità. Due album all’attivo come cantautore: “La Chitarra Nuova” e “Nello Stesso Acido”, quest’ultimo presentato nel 2018 all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Numerose anche le colonne sonore da lui firmate e le produzioni di cover e canzoni per film, cinema e serie tv. Da sempre lavora fianco a fianco con diversi maestri d’orchestra e compositori; sono molte le collaborazioni con diversi artisti italiani e internazionali, sia come autore, che come producer o direzione artistica, coinvolgendo nei suoi lavori molti fra i più apprezzati musicisti del panorama nazionale.

Attualmente è al lavoro sul suo terzo album, anticipato in radio dal singolo“Pensiero Fisso”.