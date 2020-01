Fellini 100 anni, a Rimini 7 giorni di festa.

Come riporta l’Ansa, Rimini si prepara a celebrare il centenario della nascita di Federico Fellini con una settimana abbondante di festeggiamenti – dal 19 al 26 gennaio – incluso il taglio della torta di compleanno – previsto alle 19 del 20 in Piazza Cavour -: un dolce alto 2 metri e ribattezzato la Torta dei Sogni’ preparata dal maestro pasticcere pluripremiato a livello internazionale, Roberto Rinaldini.

Il programma di festa avrà momenti significativi come quelli di domenica 19 gennaio, con la musica di Ezio Bosso al Teatro Galli e una Conversazione su Fellini con i registi Marco Bellocchio e Marco Tullio Giordana e il direttore della Cineteca di Bologna, Gianluca Farinelli.

Lunedì 20, nel giorno esatto del centenario della nascita del Maestro del Cinema, sul palcoscenico del ‘Galli’ salirà, alle 21.30, Vince Tempera, per augurare ‘Buon compleanno Federico’ attraverso le musiche che hanno reso immortali le pellicole del grande regista.