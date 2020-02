EDIPO A COLONO, dal 6 febbraio al San Ferdinando

Con l’Edipo a Colono di Sofocle nella riscrittura di Ruggero Cappuccio approdiamo in un luogo della memoria sospeso nel tempo, in cui i segni incancellabili della classicità si specchiano con il clima novecentesco della psicanalisi, delle guerre, delle lotte tra popoli per il raggiungimento del potere.

L’Edipo a Colono di Sofocle – spiega l’autore – è forse il più alto paradigma del dolore. In esso risplendono le radici delle energie misteriose che il genere umano è stato chiamato a sfidare nell’arco di migliaia di anni. La lingua che riaccende le luci dell’istinto e della ragione dei personaggi, è un italiano eroso al suo interno dal vitalismo ellenico della Sicilia e di Napoli. Il percorso di purificazione di Edipo svela che la natura dei rapporti che l’uomo intrattiene con il proprio io, non sono di ieri o di oggi, ma di sempre.

La regia dello spettacolo, il cui debutto è avvenuto nell’ambito della III edizione di Pompeii Theatrum Mundi, è del lituano Rimas Tuminas, che per la prima volta nella sua carriera ha diretto un cast di attori italiani con un testo italiano.

6 – 16 febbraio 2020 | Teatro San Ferdinando

EDIPO A COLONO

di Ruggero Cappuccio liberamente ispirato all’opera di Sofocle

regia Rimas Tuminas

con Claudio Di Palma, Marina Sorrenti, Fulvio Cauteruccio, Franca Abategiovanni, Gianluca Merolli, Davide Paciolla, Rossella Pugliese

coro Nicolò Battista, Martina Carpino, Cinzia Cordella, Simona Fredella,

Gianluca Merolli, Enzo Mirone, Francesca Morgante, Erika Pagan, Alessandra Roca, Piera Russo, Lorenzo Scalzo

scene e costumi Adomas Jacovskis disegno luci Eugenius Sabaliauskas

musiche Faustas Latenas aiuto regia Gabriele Tuminaite

direzione del coro Tadas Shumskas coreografie Anzelica Cholina

produzione Teatro Stabile Napoli – Teatro Nazionale, Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia

Durata: 2 ore (atto unico)